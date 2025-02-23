Fondöten uygulama yöntemi kişisel tercihlerinize ve cilt tipine göre değişir. Elle uygulama, cilt sıcaklığınız sayesinde ürünün daha iyi karışmasını ve doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Parmak uçlarınızla nazikçe masaj yaparak fondötenin cilde iyice nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz.

FIRÇA VE ELLE FONDÖTEN NASIL SÜRÜLÜR?

Öte yandan, fırça kullanmak, ürünü daha kontrollü ve eşit bir şekilde dağıtmanıza yardımcı olur. Özellikle daha yoğun kapatıcılık istediğiniz durumlarda fırça, pürüzsüz bir sonuç elde etmenize destek olabilir.

Yani hafif ve doğal bir görünüm için elle, daha kapatıcı ve kontrollü bir uygulama için fırça tercih edilebilir. Deneyerek sizin için en uygun yöntemi bulabilirsiniz.