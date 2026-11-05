Fon skandalının ilk işaret fişeği olan Tera ve Pusula yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu dört portföy yönetim şirketinin 10 yatırım fonuna İslami finans ilkelerine uygunluk onayı verildiği ortaya çıktı. Serbestiyet’in ulaştığı Tera, Pusula, Hedef ve Atlas’a ait fonlar için düzenlenen belgelerde faiz, kumar ve diğer haram işlemler yasaklanırken yatırım yapılabilecek finansal araçlar belirlendi.

‘FIKHİ UYGUNLUK’

Bazı fonlarda türev işlemlere belirli şartlarla izin verildi. Fetvaları, İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nın Danışma Komitesi ile İSFA İslami Finans Danışma Komitesi adlı faizsiz finans şirketlerine uygunluk belgesi hazırlayan iki kuruluş verdi. Belgelerde en dikkat çekici imzacılarından biri İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı Danışma Komitesi’nden Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi İlahiyatçı, Prof. Dr. Servet Bayındır oldu. 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinde görev alan Bayındır, İKTİSAT’ın kurucusu ve başkanı. Bayındır’ın başkanlığındaki İKTİSAT Danışma Komitesi, 1 Nisan 2024’te Tera Portföy’ün Çatı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu’na, 3 Temmuz 2024’te Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fonu’na, 1 Ocak 2026’da ise Tera Portföy Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu’na fıkhi uygunluk görüşü verdi.

‘BAĞIŞ ALDIK’

Tera’ya sadece iki fon için ica- zet verildiğini söyleyen Bayındır, “(Fetvalar karşılığında) Tera’dan sembolik düzeyde bağış aldık” dedi. Fon skandalının çıkmasıyla verdikleri fetvalara ilişkin ise Bayındır, “‘Bir musibet bin nasihat’ atasözünden herkes gibi Vakfımız da gerekli dersi çıkaracaktır” açıklamasını yaptı.

‘Kaldıraçlı işlemlerde kullanılamaz’ İSFA’nın Pusula’nın fonuna verdiği 3 Ağustos 2026 tarihli fetva belgesinde “Fon varlıklarının hiçbir surette türev ve kaldıraçlı işlemlerde kullanılmaması” şartı yer aldı.

Pusula’ya krizden 45 gün önce icazet

Fonlara dini uygunluk görüşü veren diğer kuruluş ile İSFA İslami Finans Danışma Komitesi, 8 Ocak 2024’te Pusula Portföy Katılım Serbest (TL) Fonu’na, 6 Mayıs 2025’te Pusula Portföy İkinci Denge Katılım Serbest Fonu’na icazet verdi. 16 Aralık 2025’te Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu, 22 Ocak 2026’da Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ve 16 Nisan 2026’da Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fonu için de belgeler düzenlendi.

1 Mayıs 2026’da Pusula Portföy Altın Katılım Fonu’na verilen onayın ardından 3 Ağustos 2026’da Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon’a da icazet verildi. Yani son belge, fon krizinden yalnızca 45 gün önce düzenlendi. İSFA Danışma Komitesi üyesi Doç. Dr. Muhammed Emin Durmuş, fon skandalının ardından danışmanlık ilişkisini sonlandırdıklarını belirtti.

‘Fıkhi açıdan bir mahzur içermiyor’

Servet Bayındır’ın imzasının olduğu fetvada Tera’nın gayrimenkul satın alabileceği, bunları taksitle satabileceği veya kiralayabileceği belirtiliyor. Fonun hisse senetleri, sukuk, kira sertifikaları ve katılım finans ilkelerine uygun diğer yatırım araçlarına yönelmesine de izin veriliyor. Tera’nın bu fonları için ‘fıkhi açıdan bir mahzur içermemektedir’ deniyor.