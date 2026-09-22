Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül’de fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, satır arasında kritik bir bilgiye yer veriyor.

Gürlek, şöyle yazıyor:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır.”

Yazı sızdı, paralar uçtu

“Geçen ay” vurgusu çok önemli.

Niçin derseniz...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos’ta SPK’ya bir yazı yazdı.

Yazıda, “bazı hisselerde hisse değerinin 100 kata varacak artışlar olduğu, bu durumun anormal fiyat hareketi oluşturduğu, hisselerin büyük çoğunluğunun fonlar aracılığıyla toplandığı” vurgulanıyor. “Yapay fiyat artışları üzerinden menfaat sağlanmış olabileceği” belirtilerek, piyasa dolandırıcılığı suçuna işaret ediliyor.

SPK’dan üç talepte bulunuluyor:

-Şirketlerle fonlar hakkında araştırma var mı, varsa bildirilsin.

-Şirket değerleri ile hisse fiyatları arasındaki fark dikkate alınarak, manipülasyon olup olmadığı yönünde çalışma yapılsın.

-SPK ihtiyaç duyarsa savcılıktan belge isteyebilir.

Yazıda soruşturmanın gizli yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Gel gör ki, adı geçen şirketlerden Pusula Finans Holding’e yazının içeriği sızdırıldı.

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, paralarını yurt dışına çıkarmak için harekete geçti.

Turhan, 24 Ağustos’ta İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’ndaki hesaba 1 milyar 198 milyon TL gönderdi.

Yarız, aynı bankaya 1 Eylül’de 2 milyar 889 milyon TL çıkardı.

Acaba gizli bilgi nasıl ellerine geçti?

SPK’dan uçurulmuş olabilir mi?

Tek sızıntı bu da değil.

Yarız, 14 Temmuz’da şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini beklerken, 2 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Yarız’ın avukatı tebligatın 5-6 Eylül’de ellerine ulaştığını ileri sürüyor.

Anlaşılan...

Yarız, bu kararı da haber aldı.

2 Eylül’de veya takip eden birkaç gün içerisinde Marmaris’ten süper yatına binerek, yasadışı şekilde

Yunanistan karasularına açıldı.

Fakat kaçış planı, 12 Eylül’deki X paylaşımımla yerle bir oldu. Ben yurt dışına kaçtığını yazınca ertesi gün Bodrum’a gelerek, teslim olmak zorunda kaldı.

14 Eylül’de tutuklandı.

Dünyada 15 adet var, biri Yarız’da

Muhammed Yarız’ın süper yatı İtalyan Benetti şirketi tarafından üretilmiş.

Markası, Benetti Oasis.

2025 model.

34 metre uzunluğunda.

Süper yatlar içerisinde en üst segment, ‘lüksün de lüksü’ olarak biliniyor.

Üç yıl önce üretimine başlanmış. Yılda beş adet üretiliyor.

Mobilyaları İtalya’nın en ünlü mobilya şirketleri tarafından özel tasarlanıyor. Beş kabini var.

10 kişi kalabiliyor.

7 mürettebat kapasitesi bulunuyor.

Bizde 7-8 adet Benetti olduğu tahmin ediliyor.

Birinci el fiyatı, 19 milyon Euro’ya çıkıyor.

İkinci eli 16 milyon Euro.

Satılık ilanlarında en ucuzu 1 milyar TL dolaylarında.

14.5 milyon dolar ödedi

Yarız, Loretta adlı süper yatını 26 Mayıs 2026’da satın almış.

Ödediği miktar 14.5 milyon dolar.

Bu parayı Türkiye’den İsviçre’deki bir hesaba göndermiş. Yatı satan, ‘Benselo Yatching Ltd’ şirketi adına Selim Dağbaşı.

Bu isim dün akşam gözaltına alındı.

Yarız’ın fon soruşturması kapsamında tedbir konan malvarlıkları arasında Marshall Adaları bayraklı süper yatı da bulunuyor.

Yarız’ın bir de sürat teknesi var. Bu teknenin T-Amore adlı teknenin 30 milyon TL değerinde olduğu kaydediliyor.

Yarız’ın süper yatı ve teknesi şu an Bodrum Yalıkavak açıklarında demir atmış halde bekliyor.

AK Parti’de gençlik kolları yöneticisiymiş

Yarız, 28 yaşında.

2019’da İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’ni ihlal ettiği için 2020’den bu yana her yıl ya para cezasına veya geçici işlem yasağı uygulamasına çarptırılmış.

Bazı eylemlerinden kaynaklı babası Celal ile birlikte cezalandırılmışlar. Fon soruşturmasının şüphelileri arasında Celal Yarız’ın da yer alması tesadüf değil.

Bu siciline rağmen Muhammed Yarız’ın Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olmasına yol verildi.

Peki, neden?

Piyasanın bacaksızı korundu mu?

“AK Parti’nin altın çocuğu” muamelesi görmüş olabilir mi? Mümkündür.

Çünkü Yarız, beş yıl kadar önce AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesiydi.

AK Parti Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanlığı, 20 Temmuz 2001’de Facebook’ta şu mesajı paylaşmış:

“İlçe binamız bayramlıklarını giymiş, sizleri bekliyor.

İl yönetim kurulu üyemiz Muhammed Yarız ile bayrama hazırız.”

Paylaşımda Yarız, bir eliyle AK Parti flamasını tutarken, diğer eliyle ‘Rabia’ işareti yapıyor.

AK Parti üyeliği ve iktidarla kurduğu ilişkiler Yarız’a fon musluklarını açmış ve dokunulmazlık sağlamış görünüyor.