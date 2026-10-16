Fon vurgununa ilişkin kanun teklifi TBMM’de 12 saat süren görüşmelerin ardından yapılan değişikliklerle kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifiyle ödenecek paranın hesaplanmasında yeni yöntem belirlendi. Ancak iktisatçılar, 455 binden fazla fonzedenin sisteme koyulan anaparayı dahi alamamasından endişe duyuyor.

Fon tasfiyesinde hak sahiplerinin alacağı para için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve diğer kurumların kayıtları karşılaştırılacak. Kabul edilen önergede ‘Fon pay sahipliği; tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK kayıtları ile mutabakat sağlanmak suretiyle fon ve hesap bazında tespit edilir’ ifadesi yer aldı. Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MUHALEFETE RET

İkinci değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirlenen piyasa bozucu eylemlerle, bilgi suistimali yapmak ve dolandırıcılıkla olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değişecek. Teklifin ilk halinde bu kişilerin ne kadar para iade edeceği hesaplanırken, tasfiyesine karar verilen fonlarda ödeme emsal tutar üzerinden yapılacaktı. Ancak verilen önergeyle hesaplamada tüketici enflasyonu ve yurt içi üretici enflasyonundaki değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak. Diğer yandan fon krizine ilişkin muhalefetin verdiği tüm önergeler reddedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK ve Borsa İstanbul gibi ilgili tüm kurumların yöneticilerinin görevden alınması da önerildi ancak önerge iktidar partisinin oylarıyla reddedildi.

Fonlarda korkulan oluyor

Fonlarını satmak için emir verip parasını alamayan yatırımcıların korktuğu başına geliyor. İktisatçı İnan Mutlu, TBMM’deki görüşmelerde AKP Samsun Milletvekili Ertan Aksu’nun açıklamalarını gündeme getirerek “Tasfiyedeki fonlarda PBLK kaydı kalmasının nedeni TEFAS’ta fiyat oluşmaması veya temerrüt yaşanması. Satış talimatı verdiğiniz gündeki ekran fiyatı üzerinden değil, tasfiye tamamlandığında fonun elde kalan net varlığından payınıza düşen tutar üzerinden ödeme yapılacak” ifadesini kullandı.