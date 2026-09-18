Finansal piyasalarda yaşanan 'fon krizi' sonrasında dün sabah peş peşe toplantılar gerçekleştiren ekonomi yönetimi, 7 şirkete ait 130 fondaki giriş-çıkış işlemlerini durdurmuş ve tasfiye sürecinin başlatıldığını ilan etmişti.



Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan yeni açıklamada, tasfiye takviminin nasıl gerçekleşeceğine ve yatırımcılara alacaklarının ne zaman ödeneceğine dair yeni detaylar paylaşıldı.



Toplam büyüklüğü 830 milyar TL'yi aşan fonlar arasında 500 milyar TL'nin üzerindeki hacmi ile öne çıkan Tera Yatırım'a ait 5 fonun tasfiyesi için Türkiye İş Bankası görevlendirilirken, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün fonlarının tasfiye sürecini ise Ziraat Bankası yönetecek.





EN GEÇ ÜÇ AY İÇİNDE ÖDEMELER YAPILACAK



Fon içerisinde yer alan şirketlerin sahip olduğu hisse ve aktiflerinin tamamının nakde çevrileceği ve ortaya çıkan toplam miktarın mevcut pay sayısına bölünerek yatırımcılara ödeneceği açıklandı.



Tasfiye sürecinin 3 ay içerisinde sonuçlandırılması beklenirken, elde edilen nakit, belirlenen ödeme planına göre yatırımcılara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.





YATIRIMCILAR PARALARININ TAMAMINI ALABİLECEK Mİ?



Söz konusu fonların sahip olduğu değerlerin nakde çevrilmesi sürecinde aşamalı bir süreç yönetilecek. Paylar, kısa süre içerisinde piyasada satışa sunulmayacak. Bu yöntem ile özellikle sahip olunun hisse senetlerinin değerinin korunması amaçlanıyor.



Buna karşın ekonomistler, özellikle TERA fonunda yer alan şirketlerin 'reel değerinden' uzakta olduğunu ve tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte, yapay olarak şişirilen fiyatlardan alıcı bulunmasının imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların, fon krizi öncesinde sahip oldukları piyasa değerine yakın ödemeler alması beklenmemekte.



Hesaplara tam olarak ne kadar ödeme yapılacağı ise tasfiye sürecinin ilerleyen aşamalarında açıklanacak. Yatırımcıların, satış esnasında yaşanacak değer kaybı nedeniyle oluşabilecek maddi zararının ise devlet kurumları tarafından finanse edilmesi beklenmiyor.