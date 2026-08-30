Dünyanın en büyük endeks sağlayıcıları MSCI, S&P Dow Jones ve FTSE’nin Türkiye’yi yakın takibe alıp pozisyon küçültmesi üzerine harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 87 sayfalık yeni Yatırım Fonları Rehberi ile serbest fonların kurallarını değiştirdi.

Yeni düzenlemeyle serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklaması zorunlu hale gelirken, hangi hisselerde pozisyon aldıkları daha yakından izlenebilecek. Hisse yoğunlaşmasını önlemek amacıyla da fonların tek bir hissede aşırı ağırlık oluşturmasının önüne geçilecek. Bir serbest fon, bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarının yüzde 2 ile 8’inden fazlasını alamayacak. Aynı yöneticinin yönettiği fonlarda toplam sınır yüzde 4 ile 16 arasında olacak. Bir fonda yüzde 5’i aşan pozisyonların toplamı ise yüzde 20’yi geçemeyecek.

KÜME DÜŞMEK ÜZEREYDİK

Serbest fonların birkaç hisseye yüksek ağırlık vererek agresif getiri elde etme dönemi önemli ölçüde sınırlanıyor. Fiili dolaşım oranı yüzde 25’in altında olan şirketlerde fonlar dolaşımdaki payların en fazla yüzde 8’ine yatırım yapabilecek.

Bu oran, fiili dolaşım yüzde 25-50 arasında ise yüzde 6, yüzde 50-75 arasında yüzde 4, yüzde 75’in üzerinde ise yüzde 2 olarak uygulanacak. SPK ayrıca portföy yönetiminde de yoğunlaşmayı sınırlandırarak bir yöneticinin serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföyünü yönetmesine izin verecek.

Düzenleme, uluslararası endeks sağlayıcılarının Türkiye’ye yönelik eleştirilerine de yanıt niteliği taşıyor. Piyasaya erişim ve hisse sahipliğinde şeffaflık sorunları nedeniyle Türkiye’nin ‘gelişmekte olan piyasa’ statüsünün riske girdiği belirtiliyordu. Yeni dönemde fonları değerlendirirken yalnızca ‘Ne kadar kazandırdı’ sorusu yeterli olmayacak.

Fonlara sert fren BIST 30’a yeşil ışık

Düzenlemenin borsa açısından en stratejik noktası, BIST 30 Endeksi’ne dahil hisselerin serbest fonlar için getirilen söz konusu sınırlamalardan hariç tutulması. BIST 30 dışında kalan hissede yüzde 5 üzeri yoğunlaşma sınırı, fiili dolaşım sınırı, grup yoğunlaşması, toplam fon sahipliği gibi kısıtlamalar devreye girebiliyor. BIST 30 hissesinde ise yeni düzenlemenin söz konusu yoğunlaşma sınırlamaları uygulanmayacak. Dolayısıyla fon yöneticisinin büyük pozisyon oluşturmak istediğinde BIST 30 hisselerine yönelmesi daha kolay hale geliyor. Düzenleme BIST 30 hisseleri lehine regülasyon kaynaklı bir avantaj yaratıyor.