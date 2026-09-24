Emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırında yaşam mücadelesi verdiği Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı 131 fonun bilançoları, ülkede derinleşen devasa gelir adaletsizliğini ve servet uçurumunu gözler önüne seriyor. Piyasa genelinde geniş kitleler küçük birikimlerle ayakta kalmaya çalışırken, bazı serbest fonlarda adeta ‘özel VIP kulüpler’ kurulmuş durumda.

ORTALAMA 1 MİLYON LİRA

Sosyal medyada ‘e507’ hesabının TEFAS verilerinden derlediği analize göre; İş Bankası ve Ziraat Bankası koordinesinde yürütülen 6 aylık tasfiye sürecinin merkezinde, 781.3 milyar liralık devasa portföy ve 726 bin 747 yatırımcı hesabı yer alıyor. Liste genelinde kişi başı ortalama varlık 1 milyon 75 bin lira görünse de tablonun arkasındaki tezat oldukça ürkütücü.

Parmakla gösterilecek sayıdaki isimle yönetilen bu serbest fonlarda kişi başı varlık büyüklüğü rekor kırıyor. Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon’da (PKZ) sadece 17 yatırımcı var ve fon büyüklüğü 17.13 milyar lira. Yani kişi başı ortalama 1 milyar 7.8 milyon lira düşüyor. Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon’da (T3B) 16 kişi ortalama 846.4 milyon lirayı, Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest Fon’da (HMV) ise 13 kişi kişi başı 842.9 milyon lirayı elinde tutuyor.

TEK KİŞİLİK KULÜP

İşin en çarpıcı noktası ise ‘tek kişilik’ yapılar. Bulls Portföy GMS Serbest Özel Fon’da (IHY) sadece 1 tek yatırımcı var ve 135.5 milyon liralık portföyün tamamı bu kişiye ait. Toplam 726 bin yatırımcı hesabının yüzde 93’ü (yaklaşık 675 bin kişi) sadece 9 büyük kitlesel fonda toplanmışken, avuç içi kadar ayrıcalıklı isim servetlerini, milyarlık butik fonlarda tutuyor.

Kitlesel fonlarda küçük birikimler

Yüz binlerce küçük ve orta ölçekli yatırımcının kitlesel fonlardaki ortalama birikimi ise devasa butik kulüplerin yanında adeta devede kulak kalıyor. Örneğin KHA kodlu Pardus Portföy 2. Hisse Fonu’nda 25 bin 137 yatırımcının kişi başı ortalama portföyü 99 bin 705 lira seviyesindeyken, 47 bin 645 kişinin yer aldığı Atlas Portföy Serbest Fonu’nda (DFI) fonunda bu tutar 110 bin 340 lira. En yüksek katılımın görüldüğü 214 bin 405 yatırımcılı Tera Portföy Hisse Senedi Fonu’nda (THF) kişi başı birikim 165 bin 502 lirada kalırken; yine Tera’ya ait DOH kodlu fonda 227 bin 493 lira, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası Fonu’ndan (PNU) 347 bin 35 lira ve Pusula Portföy Para Piyasası Fonu’nda (PRY) ise 487 bin 075 TL ortalama varlık göze çarpıyor.