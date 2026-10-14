2 hisse, fon krizinin başladığı 16 Eylül’den bu yana aralıksız bir şekilde geriliyor. Son 20 işlem gününde de taban olan hisselerdeki toplam düşüş yüzde 88’e ulaştı. 15 Eylül’de 4 bin 980 liradan satılan Özata Denizcilik hisseleri dün 609 liraya kadar geriledi. Aynı dönemde Destek Faktoring hisseleri 2 bin 720 liradan 332 liraya indi. İşin ilginç tarafı ise tarihi düşüşe rağmen Özata Denizcilik hisseleri bu yıl yatırımcısına yüzde 280’ini aşan oranda kazandırdı. Destek Faktoring hisseleri ise yılbaşından bu yana yüzde 40 kaybettirdi.

HİSSELER TABAN

2 hisse, tasfiye edilen 131 fonun bazılarının gözde şirketleri olarak dikkat çekiyordu. Dün fonların diğer gözde şirketlerinden Pera Gayrimenkul yüzde 10, Katılımevim yüzde 10, Odine Teknoloji yüzde 10, Gündoğdu Gıda yüzde 6, geriledi; Hedef Holding hisseleri ise yüzde 10 değer kazandı. Borsadaki manşet endeks BIST 100, dün yüzde 0.82 yükselerek 12 bin 250 puana ulaştı. Fon krizinden önce 14 bin puanlı seviyelerde işlem gören borsa kayıplarının büyük kısmını telafi edemezken dünkü artışta banka ve iletişim hisseleri sürükleyici oldu. Dolar kuru ise yüzde 0.15’lik artışla 49 lira 37 kuruş seviyesine ulaştı.