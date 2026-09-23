İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Tera ve fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda ilk olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in ifadesinin alınmasına başlandı. İFADELER ALINIYOR Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin'in adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında peş peşe iki operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 40 şüpheliden 31’i İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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