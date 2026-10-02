Türkiye, sermaye piyasası tarihinin en büyük tahribatını yaratan fon skandalında sorumluların tespit edilmesini, mağduriyetlerin giderilmesini beklerken Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) akıllarda soru işareti bırakan bir adım daha geldi. SPK, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerin bu tutarları gönüllü olarak iade edebilmesi için her fon adına ‘İsteğe Bağlı İade Hesapları’ açıldığını paylaştı.

İade edilen tutarların yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacağı belirtildi. SPK’nın açıklamasının ardından ‘parayı iade edenlerin hukuki sorumluluğu’, ‘iade etmeyenler hakkında bir işlem başlatılıp başlatılmayacağı’

konuları da gündeme geldi.

‘AÇIKLIĞA KAVUŞMALI’

İktisatçı İnan Mutlu, açıklama ile ilgili “Vurgunculara af hesabı açıldı. Adına da isteğe bağlı iade hesabı demişler. Rezillik” yorumunu yaptı. “Zorla alamayacaklarını böyle mi toplamaya çalışıyorlar? Fahiş kazancının ölçüsünü SPK ve iade eden kişi neye göre belirleyecek” diye soran Mutlu, “SPK Kanunu kapsamında olduğu söyleniyor ama piyasa dolandırıcılığı kapsamında ‘etkin pişmanlık’ maddesinin olduğu kanun belli, onun da şartları var. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Gönüllüğe dayalı ödeme ile ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum” dedi.“Fahiş kazanç elde edenler ileride soruşturmaya dahil olursa ne olacak? Bu, yargılanmadan kaçma ihtimalini de doğurabilir” ifadelerini kullanan Mutlu, “Kişi, ‘suç işlemedim, fahiş kazanç elde ettim’ dediğinde bunun af anlamına gelip gelmediği açıklanmalı. O kadar ümitsizliğe düşülmüş ki böyle bir uygulamaya gidilmiş” dedi.

İade edilen paralar nerede kullanılacak?

SPK açıklamasında belirtilen söz konusu hesaplar Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına oluşturuldu. SPK, İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarların kullanımına ilişkin esasları da belirledi. Buna göre, bu hesaplara yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek. Söz konusu tutarlar başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. İade edilen tutarlar, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası AŞ’ye aktarılacak.