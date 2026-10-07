Özel, olayın içinde olanları tek tek isimleriyle açıkladı ve şöyle konuştu:

“Fatma Betül Sayan Kaya 6 milyondan 27 tane ev parası bulmuş, fona koymuş, 5 ay sonra 2,2 milyar lira, 367 ev parası almış. Erdoğan ‘Fatma Hanım şeytana uydu. Nefsine yenik düştü’ diyor. Yazık garibim diye ifadeye bile çağırılmadı. İşte kul hakkı yiyen AK Parti’nin kara düzeni bu düzen değişmeden kimseye huzur yoktur. Bundan sonra ne ekerseniz onu biçeceksiniz.

"TEMİZLİĞE SAĞ KOLUNDAN BAŞLA"

Hayati Yazıcı’nın oğlunun mal varlığına tedbir konuluyor. Bir bakılıyor ki bu Hayati Başkan’ın oğlu işin içinde ama mal varlığına konan tedbir bir saat içinde kaldırılıyor. Türkiye Yüzyılı dediler. Yüzyılın soygununu yaptılar.

AKP’li bürokrat Osman Arıkan Nacar, çektiği para 20 milyar lira. 15 gün önce en yakın arkadaşı AKP Sözcüsü (Ömer Çelik) ile Bodrum’da tatil yapmış. Tatil arkadaşından tık yok. Fonzipçi Ömer TV’lerde kasım kasım etik anlatıyor. Önce temizliğe sağ kolundan başla. Bu AKP’lilerin saadet zinciri. Milleti soyup soğana çevirmişler.