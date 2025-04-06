Bettencourt Meyers ve Walton, son beş yıldır kadınlar arasında 1 numaralı yer için mücadele tüm hızıyla sürüyor. Haziranda, Bettencourt Meyers tahmini net serveti 100 milyar dolara ulaşan ilk kadın olarak tarihe geçti. Eylülde Walton, Walmart hisselerindeki artış ve L'Oréal'deki düşüş arasında zirveye geri dönmüştü.

Sanayici David Koch'un (ö. 2019) dul eşi Julia Koch ve Mars şekerleme servetinin varisi Jacqueline Mars, üçüncü ve dördüncü en zengin kadınlar olarak devam ediyor.

Listedeki en zengin on kadından dokuzu servetlerini miras aldı. Kendi kendini yetiştiren zenginler içinde net serveti 37,7 milyar dolar ile dünyanın en büyük nakliye hattının İsviçreli kurucu ortağı Rafaela Aponte-Diamant olarak yer aldı.

TÜM DÜNYA KADINLARI BEŞİMCİ EN ZENGİNİ

Listede sadece 113 kendi kendini yetiştirmiş kadın bulunuyor. Diğerleri arasında, serveti 2024'te yüzde 45 artan ve Eras Turu'nun tahmini 2 milyar dolar hasılat elde etmesiyle tüm zamanların en yüksek hasılatlı turu durumuna gelen Oprah Winfrey ve Taylor Swift bulunuyor.

2 KADIN LİSTEDE YER KAYBETTİ

Zayıf demir cevheri fiyatları sebebiyle net değeri neredeyse yüzde 5 düşen Avustralyalı maden kralı Gina Rinehart ve hayırsever işlere büyük bağışlarda bulunmaya devam eden Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott.

Onların yerini, Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates ve Mayıs 2024'te ölen hedge fon efsanesi Jim Simons'un dul eşi yeni gelen Marilyn Simons bulundu

Diğer yeni gelenler arasında, 2,9 milyar dolar (gelir) United Therapeutics'i kuran ilaç milyarderi Martine Rothblatt ve 1 milyar dolar (gelir) Rus kozmetik perakendecisi L'Etoile'nin sahibi Tatiana Volodina bulunuyor.

7 MART 2025 İTİBARİYLE EN ZENGİN KADINLAR

1. Alice Walton

Net servet: 101 milyar dolar

Yaş: 75

Servet kaynağı: Walmart

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadını ve Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı, bu yıl Walmart hisseleri yüzde 40 artarken servetine 28,7 milyar dolar ekledi. Walton'ın tutkusu ve hayatının işi sanat küratörlüğü etrafında şekillendi. Arkansas, Bentonville'deki memleketinde, Andy Warhol, Norman Rockwell ve Georgia O'Keefe'nin eserlerini sergileyen Crystal Bridges Sanat Müzesi'ni açtı. Bu yaz, adını taşıyan yeni bir tıp fakültesi, Bentonville'de ilk tıp öğrencisi grubunu ağırlayacak.

2. Francoise Bettencourt Meyers ve ailesi

Net değer: 81,6 milyar dolar

Yaş: 71

Zenginlik kaynağı: L'Oréal

Vatandaşlık: Fransa

Geçtiğimiz yıl dünyanın en zengin kadını olan Fransız L'Oréal varisi, özellikle Çin'deki zayıf satışların hisseleri %20 düşürmesiyle servetinin azaldığını gördü. Yönetim kurulunda 28 yıl geçiren Bettencourt Meyers, Şubat ayında başkan yardımcılığı görevinden emekli olacağını duyurdu; oğlu Jean-Victor Meyers, yıl sonunda bu görevi üstlenecek.

3. Julia Koch ve ailesi

Net değer: 74,2 milyar dolar

Yaş: 62

Zenginlik kaynağı: Koch, Inc

Vatandaşlık: ABD

2019'da hayatını kaybeden David Koch'un eşi, bu yıl servetine yaklaşık 10 milyar dolar ekleyerek dünyanın en zengin üçüncü kadını konumunu korudu. Kendisi ve üç çocuğu, petrol rafinerisi, tarım ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ABD'nin en büyük ikinci özel şirketi olan Koch, Inc.'in (eski adıyla Koch Industries) %42'lik hissesini miras aldı.

4. Jacqueline Mars

Net servet: 42,6 milyar dolar

Yaş: 85

Servet kaynağı: Şekerleme, evcil hayvan maması

Vatandaşlık: ABD

Mars'ın büyükbabası 1911 yılında mutfağından tereyağlı kremalı şekerleme satmaya başladı. Şu anda Mars Incorporated, M&Ms, Snickers, Wrigley's ve Pedigree köpek maması gibi çok sevilen markaların sahibi. Mars 20 yıl boyunca yönetim kurulunda görev yaptı ve şirketin mülkiyetini kardeşi John ve dört yeğeniyle paylaştığı tahmin ediliyor.

5. Rafaela Aponte-Diamant

Net değer: 37,7 milyar dolar

Yaş: 80

Zenginlik kaynağı: Nakliye

Vatandaşlık: İsviçre

Aponte-Diamant, üst üste üçüncü yıldır Forbes listesinde kendi kendini yetiştiren en zengin kadın olarak kayıtlatra geçti. İsviçreli milyarder servetini, 1970 yılında İtalya'nın Capri kentine yaptığı bir tekne gezisinde kocasıyla tanıştıktan sonra kurduğu dünyanın en büyük nakliye şirketi olan Mediterranean Shipping Company'deki (MSC) %50 hissesine borçlu: Günümüzde şirket 900 gemilik bir filoya sahip. Şirketin diğer yarısı kocası Gianluigi'ne ait.

6. Savitri Jindal ve ailesi

Net değer: 35,5 milyar dolar

Yaş: 75

Zenginlik kaynağı: Çelik

Vatandaşlık: Hindistan

Hindistan'ın en zengin kadını olan Jindal, çelik, enerji, çimento ve altyapı gibi sektörleri kapsayan bir Hint konglomerası olan Jindal Group'u kontrol ediyor. Şirket, 2005 yılında bir helikopter kazasında ölen kocası Om Prakash Jindal tarafından kuruldu. Jindal'ın dokuz çocuğundan dördü şirketi yönetmeye yardımcı oluyor.

7. Abigail Johnson

Net değer: 32,7 milyar dolar

Yaş: 63

Servet kaynağı: Fidelity Yatırım

Vatandaşlık: ABD

Fidelity Investments'ın başkanı ve CEO'su olarak Johnson'ın serveti, büyükbabasının 1946'da kurduğu Boston merkezli yatırım fonu şirketindeki tahmini %28,5'lik hissesinden geliyor. Üniversite yıllarında yazlarını Fidelity'de çalışarak geçiren Johnson, sonunda 1988'de tam zamanlı analist olarak şirkete katıldı. Babası Edward "Ned" Johnson III (ö. 2022) istifa ettiğinde 2014'te CEO oldu.

8. Miriam Adelson ve ailesi

Net değer: 32,1 milyar dolar

Yaş: 79

Servet kaynağı: Kumarhaneler

Vatandaşlık: ABD

İsrail doğumlu milyarder ve ailesi, Venetian Macao ve Singapur'daki Marina Bay Sands gibi ikonik mülklerin arkasındaki kumarhane imparatorluğu olan Las Vegas Sands'in yarısından fazlasına sahip. 2021 yılında ölen kocası Sheldon Adelson, şirketi 1989'da kurdu. Eğitimli bir doktor olan Adelson, tıbbi geçmişinin ve hayırseverlik çabalarının çoğunu uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleyle geçirdi.

9. Marilyn Simons ve ailesi

Net servet: 31 milyar dolar

Yaş: 74

Servet kaynağı: Hedge fonları

Vatandaşlık: ABD

Ünlü yatırımcı 2024'ün Mayıs ayında hayatını kaybeden Jim Simons'un dul eşi, çiftin bilim eğitimi ve araştırmasını desteklemek için kurduğu bir kuruluş olan Simons Vakfı'nı kontrol ediyor. Simons kariyerinin büyük bir bölümünü hayırsever liderliğe adadı ve şu anda Cold Spring Harbor Laboratuvarı ve East Harlem Scholar Academies'in yönetim kurullarında yer alıyor: 2014 yılında mezun olduğu okulda kurduğu bir mentorluk programı olan Stony Brook Üniversitesi Kadın Liderlik Konseyi'nin başkanlığını yürütüyor.

10. Melinda French Gates

Net servet: 30,4 milyar dolar

Yaş: 60

Servet kaynağı: Microsoft, yatırımlar

Vatandaşlık: ABD

Melinda French Gates, Forbes'un Bill Gates ile 2021 boşanma anlaşması tahminini 25 milyar dolar olarak artırmasının ardından bu yıl 19,3 milyar dolar daha zengin. Haziran 2024'te Gates Vakfı'ndan istifa ederek kadın liderliğindeki fonlara ve girişimlere yatırım yapmak için kurduğu bir şirket olan Pivotal Ventures'a odaklandı; ayrıca küresel olarak toplumsal değişime ve kadınlara odaklanan bir hayırseverlik kolu da var. Sürekli olarak Amerika'nın en iyi hayırseverleri arasında yer alıyor ve Bill Gates'le yaptıkları bağışlar yaklaşık 47,7 milyar dolar.