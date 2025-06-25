AKP iktidarında uygulanan ekonomi politikası, gelir dağılımındaki adaletsizliğin katlanarak artmasına neden olurken, bir yandan milyonlarca vatandaş yoksullukla boğuşmaya devam ederken diğer yandan da milyarderler servetine servet katmayı sürdürüyor.



Forbes Dergisi'nin yayınladığı milyarderler listesine göre, Türkiye merkezli işlerini yürüten isimler arasında serveti 1 milyar doların üzerine çıkan 30 kişi bulunuyor.



Son günlerde listeye yeni isimler dahil edilirken, en tepede yer alan isim ise 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker olmaya devam etti.



İşte Türkiye'nin en zengin 30 ismi...



- Murat Ülker (5,3 milyar dolar)

- Şaban Cemil Kazancı (4,4 milyar dolar)

- Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

- Ferit Faik Şahenk (2,7 milyar dolar)

- Mehmet Sinan Tara (2,6 milyar dolar)

- İpek Kıraç (2,6 milyar dolar)

- Semahat Sevim Arsel (2,5 milyar dolar)

- Filiz Şahenk (2,5 milyar dolar)

- Mustafa Rahmi Koç (2,2 milyar dolar)

- Ali Metin Kazancı (2,1 milyar dolar)

- Nihat Özdemir (1,8 milyar dolar)

- Mustafa Küçük (1,8 milyar dolar)

- Sezai Bacaksız (1,8 milyar dolar)

- Selçuk Bayraktar (1,8 milyar dolar)

- Feridun Geçgel (1,8 milyar dolar)

- Şefik Yılmaz Dizdar (1,7 milyar dolar)

- Hamdi Akın (1,6 milyar dolar)

- Haluk Bayraktar (1,6 milyar dolar)

- İbrahim Erdemoğlu (1,6 milyar dolar)

- Ahmet Çalık (1,5 milyar dolar)

- Mehmet Ali Aydınlar (1,4 milyar dolar)

- Deniz Şahenk (1,4 milyar dolar)

- Kazım Türker (1,4 milyar dolar)

- Bülent Eczacıbaşı (1,2 milyar dolar)

- Aydın Doğan (1,2 milyar dolar)

- Hüsnü Özyeğin (1,1 milyar dolar)

- Faruk Eczacıbaşı (1 milyar dolar)

- Murat Vargı (1 milyar dolar)

- Ali Sabancı (1 milyar dolar)



