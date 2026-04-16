Astor Enerji Firmasının sahibi Geçgel, Forbes’ın listede Rahmi Koç’u da geride bırakarak Türkiye’nin en zengin 7’nci iş insanı oldu. Geçgel, iş hayatına elektrik malzemeleri satarak başladı. Daha sonra yatırımlara yönelen Geçgel, 2005’te Astor Enerji şirketini satın alarak büyük bir sıçrama yaptı. Geçgel, 2023’te 1.5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zenginleri listesinde ilk 40’a girerken, 2024’te ilk 20, 2025’te ilk 15’inci sıralara yükseldi.



Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel



YEDİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ



Geçgel, bu yıl ise 2.7 milyar dolara ulaşan servetiyle 7’nci sırada yer aldı. Geçgel’in iş dünyasında hızlı büyümesinde ise son dönemde elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanındaki yatırımlarda yaşanan hızlı büyüme etkili oldu. Enerji yatırımlarının hız kazanması şirketinin cirosunu ve piyasa değerini yükseltirken Geçgel’i de zenginler liginde en önlere taşıdı. Listesinin başında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker ilk sırada yer alırken, Cemil Kazancı 4.9 milyar dolarla ikinci, Erman Ilıcak 3.8 milyar dolarla 3. sırada.



ZİRVEDE KIYASIYA REKABET



Yaklaşık 3 yıldır listenin zirvesinde bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, geçtiğimiz hafta birinciliği kısa süreliğine Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı'ya kaptırmıştı.



Listede yapılan yeni güncellemeyle birlikte Ülker, yeniden birincilik koltuğuna oturdu.



Mevcut sıralamaya göre Türkiye'nin en zengin isimleri ise şu şekilde:



1 - Murat Ülker (5,3 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (5,2 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (3,8 milyar dolar)

4 - Ferit Faik Şahenk (3,1 milyar dolar)

5 - Semahat Sevim Arsel (3 milyar dolar)

6 - Filiz Şahenk (2,9 milyar dolar)

7 - Feridun Geçgel (2,7 milyar dolar)

8 - İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

9 - Selçuk Bayraktar (2,7 milyar dolar)

10 - Mustafa Rahmi Koç (2,6 milyar dolar)





