Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, iki şirketin yeni kamyon kabinlerini ortaklaşa tasarlayacağı, bazı parçaların ortak tedarik edileceği belirtildi. Ancak her iki firma, kabinleri kendi tesislerinde üreterek Ford Trucks ve Iveco markaları altında piyasaya sürecek.

Bu iş birliğiyle, ilk kabinlerin 2028 yılı itibarıyla üretime hazır olması hedefleniyor. Proje, ortak mühendislik çalışmalarına dayalı olarak gerçekleştirilecek ve fikri haklar her iki taraf arasında eşit şekilde paylaşılacak. Ayrıca mühendislik harcamaları da ortaklaşa karşılanacak. Üretim ve yatırım harcamaları ise satış adetlerine göre bölüştürülecek.

ANLAŞMANIN SÜRESİ VE FESİH OPİSYONU

Ford Otosan ile Iveco arasındaki iş birliği anlaşması, 31 Aralık 2029’a kadar geçerli olacak. Ancak anlaşma, tarafların 30 Kasım 2026’ya kadar belirlenen şartlar çerçevesinde feshetme hakkına sahip olduğu bir seçenek içeriyor.

YENİLKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Bu stratejik ortaklık, ağır ticari araç sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Hem güvenlik standartlarının sağlanması hem de karbon salınımının azaltılması, bu iş birliğinin ana hedeflerinden birini oluşturuyor.