Ford Avrupa İletişim Müdürü Finn Thomasen tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya’daki Saarlouis fabrikasında üretimin sona ermesiyle birlikte model için yeni sipariş alımı da duracak.

Ford Focus’a yeni bir modelin yerine geçip geçmeyeceği belirsiz

Focus’un üretiminin sonlandırılması, Ford’un model yelpazesinde büyük bir boşluk oluşturabilir. Marka, şu an için Focus’un yerine geçecek yeni bir modelle ilgili herhangi bir plan açıklamış değil.

Ford CEO’su Jim Farley’in daha önce yaptığı “Sıkıcı otomobil işinden çıkıp ikonik araç işine giriyoruz” açıklaması, şirketin gelecekte Bronco, Tremor, Raptor ve Mustang gibi modeller üzerine odaklanacağına işaret ediyor.

Focus, Mondeo ve Fiesta’nın yolunu izliyor

Ford Focus, 2022 ve 2023 yıllarında üretimi durdurulan Mondeo ve Fiesta modellerinin arasına katılacak. Daha önce piyasadan çekilen bu modeller, her ne kadar tüketiciler tarafından beğenilse de şirketin beklediği mali başarıyı elde edememişti. Ford’un Focus modelini de benzer sebeplerle emekliye ayırdığı belirtiliyor.