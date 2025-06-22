ABD'nin dün gece saatlerinde İran'daki Fordow nükleer tesisine yönelik saldırısının öncesine ait olduğu ileri sürülen uydu görüntüleri ortaya çıktı.

TRUMP: ÇOK BAŞARILI SALDIRIMIZI TAMAMLADIK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı!"

İran ise, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığını açıkladı.

İRAN: 'TESİS BOŞALTILMIŞTI'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi saldırılara ilişkin, "İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi" açıklamasında bulundu.

SALDIRI TOPRAKLA DURDURULDU!

İddiaya göre; zenginleştirilmiş uranyum, 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir konuma taşındı. Bir başka iddiaya göre ise; her tünelin sonuna patlama dalgasını emip doğrudan tesislere ulaşmasını önlemek için "patlama rampaları" yerleştirildi ve Fardow nükleer tesisine giden giriş tüneller toprakla dolduruldu.

ABD saldırısından önce bölgedeki hareketliliğin uydu görüntüleri

NETENYAHU'DAN TEBRİK

İsrail Başbakanı Netenyahu ise ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ederek; "Tebrikler, Başkan Trump. İran'ın nükleer tesislerini Amerika Birleşik Devletleri'nin muhteşem ve haklı gücüyle hedef alma konusundaki cesur kararınız tarihi değiştirecek... Tarih, Başkan Trump'ın dünyanın en tehlikeli rejimine dünyanın en tehlikeli silahlarını yasaklamak için hareket ettiğini kaydedecek" dedi.