Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahallelerinin yakınındaki bir tavuk çiftliğinde işçi Tahir Çiçek, forklift ile bulunduğu yerden kaldırılırken düşen elektrik trafosunun altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Forklift operatörü M.B. ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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