Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'ndeki bir boyahanede çalışan 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forkliftten düşen demir parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Altıntaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülecek.
10 GÜN ÖNCE TRAFİK KAZASINDAN KURTULMUŞTU
Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce kullandığı araçla trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Altıntaş'ın kurtulduğu kazada, yanındaki arkadaşının hayatını kaybettiği belirtildi.