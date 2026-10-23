Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Borussia Dortmund maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Can Uzun'a sert eleştiriler yöneltti. Hütter, milli futbolcunun yeteneğini vurgularken takım oyununa uyum sağlaması ve istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

Bundesliga'da bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gol atan 20 yaşındaki Can Uzun, Frankfurt'un 1-0 kazandığı Köln karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı.

''KENDİ KENDİSİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI OLABİLİR''

Can Uzun'un çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Hütter, milli oyuncunun daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini savundu. Hütter, şu ifadeleri kullandı:

“Can, futbolun aynı zamanda kendi yeteneklerini ortaya koyabileceği bir takım sporu olduğunu ne kadar çabuk anlarsa, o kadar başarılı bir kariyere sahip olur. Aksi halde, kendi kendisinin en büyük düşmanı olabilir. Ayrıca ondan istikrar bekliyorum. Hafta boyunca ve maçlarda sahip olduğu yeteneği göstermesini bekliyorum.”