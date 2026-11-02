Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim, bir süredir NOW TV yayın akışında yer almıyor. Programın yeniden başlayıp başlamayacağı merak edilirken, yarışmanın yerine farklı bir formatın geleceği öne sürülmüştü. Pelin Öztekin ve Kadir Ezildi'den peş peşe açıklamalar geldi.

EN HAMARAT BENİM’İN YERİNE GELİNLER SOFRADA

Son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtilen En Hamarat Benim’in yerine Gelinler Sofrada’nın ekrana gelmesi bekleniyor. Yeni formatta yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için mutfaktaki hünerlerini sergileyecek.

YENİ PROGRAMIN SUNUCUSU PELİN ÖZTEKİN OLACAK

İddialara göre Gelinler Sofrada’nın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin üstlenecek. Programda her hafta beş yarışmacı, ödülün sahibi olmak için mücadele edecek.





Pelin Öztekin paylaşımıyla Gelinler Sofrada'nın sunucusu olduğunu doğruladı. Mardin'deki çekimlerden paylaştığı fotoğraflarda zayıflığıyla da dikkat çekti.





''ESKİYİ ÖZLEDİK DİYORDUNUZ''

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Kadir Ezildi, yeni projesiyle ilgili açıklamasında eski programını özleyen izleyicilere seslendi. Sunucu, “Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıca geri geleceğiz. Özlediğiniz muhteşem temizliğimizle yepyeni kanalımızda olacağız” ifadelerini kullandı.