Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında ortaya atılan restoran hesabı iddiasının perde arkası ortaya çıktı. Terim'in 83 bin TL'lik hesabı para yerine imzalı formalarla ödediği yönündeki söylentilerin ardından, restoranın sahibi şef Fatih Tutak konuştu. Tutak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşananları anlattı.

83 BİN TL'LİK HESAP İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde aktardığına göre, sosyal medyada Fatih Terim'in şef Fatih Tutak'ın Bomonti'deki restoranında gelen 83 bin TL'lik hesabı üç imzalı Galatasaray formasıyla ödediği ileri sürüldü. İddianın ardından Cankurt, konunun detaylarını öğrenmek için restoranın sahibi Fatih Tutak'ı aradı.

“HESABI KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİ”

İki Michelin yıldızlı restoranın sahibi Fatih Tutak, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile birlikte restorana geldiğini ve 14 aşamalı tadım menüsünü tercih ettiğini belirten Tutak, hesabın eksiksiz ödendiğini açıkladı.

Tutak, Terim'in kendilerini kırmayarak forma imzaladığını ancak iddialarda yer aldığı gibi üç değil, tam 20 forma imzaladığını söyledi. Ünlü şef, yaşanan güzel bir akşamın bu şekilde aktarılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar. Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı” ifadelerini kullandı.