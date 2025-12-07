Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Lando Norris, 2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarış, 58 tur üzerinden yapıldı.
"Pole" pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1 saat 26 dakika 07.469 saniyelik süreyle sezonun sekizinci etap galibiyetini aldı.
McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 12.594 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Büyük Britanyalı Lando Norris, yarışı lider bitiren Verstappen'in 16.572 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Verstappen'in 2 puan önünde 423 puana ulaşan Norris, ilk kez F1 Dünya Şampiyonu olurken sporun zirvesine çıkan 35. pilot olmayı başardı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 421
3. Oscar Piastri (Avustralya): 410
4. George Russell (Büyük Britanya): 319
5. Charles Leclerc (Monako): 242
Takımlar:
1. McLaren: 833
2. Mercedes: 469
3. Red Bull Racing: 451
4. Ferrari: 398
5. Williams: 137