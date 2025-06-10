FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:
6-8 Mart Avustralya - Melbourne
13-15 Mart Çin - Şanghay
27-29 Mart Japonya - Suzuka
10-12 Nisan Bahreyn - Sakhir
17-19 Nisan Suudi Arabistan- Cidde
1-3 Mayıs ABD - Miami
22-24 Mayıs Kanada - Montreal
5-7 Haziran Monako - Monako
12-14 Haziran İspanya - Barselona
26-28 Haziran Avusturya - Spielberg
3-5 Temmuz Birleşik Krallık - Silverstone
17-19 Temmuz Belçika - Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz Macaristan - Budapeşte
21-23 Ağustos Hollanda - Zandvoort
4-6 Eylül İtalya - Monza
11-13 Eylül İspanya - Madrid
25-27 Eylül Azerbaycan - Bakü
9-11 Ekim Singapur - Singapur
23-25 Ekim ABD - Austin
30 Ekim-1 Kasım Meksika - Mexico City
6-8 Kasım Brezilya - Sao Paulo
19-21 Kasım ABD - Las Vegas
27-29 Kasım Katar - Lusail
4-6 Aralık Abu Dabi - Yas Marina