FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

6-8 Mart  Avustralya - Melbourne

13-15 Mart Çin - Şanghay

27-29 Mart  Japonya - Suzuka

10-12 Nisan Bahreyn - Sakhir

17-19 Nisan Suudi Arabistan-  Cidde

1-3 Mayıs  ABD - Miami

22-24 Mayıs Kanada - Montreal

5-7 Haziran Monako - Monako

12-14 Haziran İspanya - Barselona

26-28 Haziran Avusturya - Spielberg

3-5 Temmuz Birleşik Krallık - Silverstone

17-19 Temmuz Belçika - Spa-Francorchamps

24-26 Temmuz Macaristan - Budapeşte

21-23 Ağustos Hollanda - Zandvoort

4-6 Eylül İtalya - Monza   

11-13 Eylül İspanya - Madrid

25-27 Eylül Azerbaycan - Bakü

9-11 Ekim Singapur - Singapur

23-25 Ekim ABD - Austin

30 Ekim-1 Kasım Meksika - Mexico City

6-8 Kasım Brezilya - Sao Paulo

19-21 Kasım ABD - Las Vegas

27-29 Kasım Katar - Lusail

4-6 Aralık Abu Dabi - Yas Marina

 

 