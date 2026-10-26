Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde zafer, Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. Şampiyona lideri İtalyan sürücü, bu sonuçla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden gerçekleştirildi. Antonelli'nin ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı. Antonelli, takvimin bir sonraki yarışı olan Meksika Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.

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