Formula 1 dünyası, 2026 sezonunun sonuna yaklaşırken Orta Doğu hattındaki sıcak askeri ve siyasi gelişmelerle çalkalanıyor. Arap Yarımadası'nda art arda gelen güvenlik tehditleri, takvimin son iki durağı olan Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinin geleceğini doğrudan tartışmaya açtı.

Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler organizasyon güvenliğini ciddi şekilde riske soktu. Katar'daki MotoGP yarışında Yamaha'nın güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yarıştan çekilmesi ve Suudi Arabistan'da Aramco genel merkezine hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Husi füze parçalarının isabet etmesi kaygıları zirveye tırmandırdı. Birçok ülkenin vatandaşlarına bölgeye seyahat uyarısı yayımlaması, Formula 1 yönetimini acil durum planlarını devreye sokmaya zorladı.

İKİ YARIŞ DA TAKVİMDEN DÜŞEBİLİR

İspanyol basınından SoyMotor'un aktardığı bilgilere göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Liberty Media, takvimin kaderini belirleyecek kritik kararını açıklamak üzere.

Yönetimin önündeki ana plan yarışları mevcut takvime sadık kalarak koşmak olsa da artan risk faktörleri nedeniyle iki Grand Prix'nin birden takvimden çıkarılması ciddi bir olasılık haline geldi.

Bu senaryoda masadaki ilk alternatif, İtalya'daki tarihi Imola Pisti olarak öne çıkıyor. Ancak Imola'nın dev bir Formula 1 organizasyonuna ev sahipliği yapabilmesi için gereken en az iki aylık hazırlık süresi, zaman baskısını artırıyor. Eğer İtalya seçeneği lojistik engellere takılırsa ve Orta Doğu yarışları iptal edilirse, takvimdeki Las Vegas Grand Prix'si 2026 sezonunun sürpriz final yarışı unvanını alacak.

"ZORUNLULUK YOK"

Paddock genelinde güvenlik alarmı verilirken, takımlar da personellerini korumak adına peş peşe tedbirler alıyor. Üreticiler şampiyonluğunu erkenden ilan eden Mercedes, çalışanlarına bölgeye seyahat konusunda serbest tercih hakkı tanıyacağını duyururken, benzer bir kararın diğer takımlar tarafından da uygulanabileceği belirtiliyor.

2022 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, pistin 40 kilometre yakınındaki bir rafineriye füze isabet etmesine rağmen yarış koşulmuştu; ancak bu kez takımların ve organizasyon çalışanlarının güvenlik konusundaki tavrının çok daha temkinli olduğu kaydediliyor.

PUAN TABLOSU DÜĞÜMLENDİ

Olası iptal kararı, sezonun sportif kaderini de doğrudan etkileyecek. Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğu kesinleşmişken, ikincilik mücadelesinde Ferrari avantajlı konumda bulunuyor.

Pilotlar klasmanında ise ikincilik düğümü henüz çözülmüş değil. Rakiplerine karşı küçük bir puan farkıyla önde olan Max Verstappen için yarış sayısının eksilmesi taktiksel dengeleri tamamen değiştirebilir. FIA’dan gelecek resmi açıklama, motor sporları dünyasında hem güvenlik protokollerini hem de 2026 şampiyonasının tescil şartlarını netleştirecek.