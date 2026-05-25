Formula 1'de Kanada Grand Prix'si sona erdi. Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarışta kazanan Mercedes'in 19 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli oldu. Genç pilot, Formula 1'de bu sezon üst üste 4. galibiyetini elde etti. Yarışta ikinci sırayı Ferrari’den Lewis Hamilton, üçüncü sırayı ise Red Bull’dan Max Verstappen aldı.
PİLOTLAR PUAN DURUMU:
Kimi Antonelli: 131
George Russell: 88
Charles Leclerc: 75
Lewis Hamilton: 72
Lando Norris: 58
Oscar Piastri: 48
Max Verstappen: 43