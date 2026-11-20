Formula 1 takviminin en dikkat çekici duraklarından biri olan Las Vegas Grand Prix'si, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan 6,2 kilometre uzunluğundaki Las Vegas Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden koşulacak. Takımların ve pilotların sınırlarını zorlayacağı organizasyonda sıralama turları yarın TSİ 07.00'de başlayacak. Büyük yarışın startı ise pazar günü yine TSİ 07.00'de verilecek.

Geçen Yıl Verstappen Kazandı, Bu Sezona Antonelli Damga Vurdu

Takvime ilk kez 2023 yılında dahil edilen Las Vegas Cadde Pisti'nde geçtiğimiz yıl damalı bayrağı ilk sırada gören isim Max Verstappen olmuştu. Hollandalı pilot, 2025 yılında düzenlenen bu yarışta 1:33.365'lik derecesiyle pistin en hızlı tur zamanına da imza atmıştı.

Geride kalan 20 yarışlık periyotta şampiyonluk düğümü erken çözülürken, Kimi Antonelli 9 yarış galibiyetiyle sezona damgasını vurdu. George Russell, Max Verstappen ve Lando Norris 3'er kez podyumun zirvesine çıkarken; Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 1'er kez birincilik sevinci yaşadı. Antonelli ve Mercedes'in şampiyonluklarını garantilemesine rağmen, pilotlar klasmanındaki ikincilik mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

PİLOTLAR VE TAKIM SIRALAMASI

Sezonun 21. yarışı öncesinde pilotlar ve markalar klasmanında ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

Pilot

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 390 puan

2 - Max Verstappen (Hollanda): 279 puan

3 - George Russell (Büyük Britanya): 262 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 249 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 652 puan

2 - Ferrari: 510 puan

3 - Red Bull: 415 puan

4 - McLaren: 398 puan

5 - Racing Bulls: 114 puan