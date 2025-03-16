Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde gerçekleştirildi. Baştan sona büyük heyecana sahne olan Avustralya Grand Prix'si ıslak zemin koşulları nedeniyle birçok kazaya sahne oldu.
Nefes kesen yarışı McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Yarışta ikinci sırayı Red Bull pilotu Max Verstappen alırken, üçüncülük Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.
💨 Verstappen'in sıkı takibi yetmedi, kaotik yarışta kazanan Norris!— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 16, 2025
👀 Tarihe geçecek sezon açılışının son turu. #F1 #AusGP pic.twitter.com/Cxx70dznhF