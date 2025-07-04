İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılacak yarış, 52 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise pazar günü TSİ 17.00'da başlayacak.
Sezonda şu ana kadar McLaren pilotlarından Oscar Piastri 5, Lando Norris 3, Mercedes pilotu George Russell 1 kez zafere ulaşırken, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in ise 2 yarış galibiyeti bulunuyor.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
Oscar Piastri (Avustralya): 216 puan
Lando Norris (Büyük Britanya): 201
Max Verstappen (Hollanda): 155
George Russell (Büyük Britanya): 146
Charles Leclerc (Monako): 119