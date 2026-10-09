Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek. Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenecek Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışı yarın TSİ 12.00, sıralama turları TSİ 16.00, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'de başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell üç, McLaren pilotu Lando Norris iki, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Red Bull takımından Max Verstappen de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Kimi Antonelli (İtalya): 320

George Russell (Büyük Britanya): 236

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

Charles Leclerc (Monako): 191

Lando Norris (Büyük Britanya): 188