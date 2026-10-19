Red Bull'un eski takım patronu Christian Horner, 22 Ekim'de raflardaki yerini alacak olan "Drive" adlı otobiyografi kitabında Formula 1 tarihinin en sıra dışı ayrılık hikayelerinden birini paylaştı.

Milton Keynes merkezli takımın başında bulunduğu ilk dönemlerde David Coulthard ile yolları ayırma kararı alan Horner, bu kararın kamuoyuna duyurulma sürecini saygın bir şekilde yönetmek istedi. İskoç pilota duyulan saygı gereği emeklilik duyurusunu bizzat kendisinin yapmasını planlayan Horner, bu stratejiyi dönemin takım danışmanı Helmut Marko ile paylaştı ve kesinlikle kimseye bahsetmemesini tembihledi.

"EMEKLİ OLUYORSUN ÇÜNKÜ VETTEL GELİYOR"

Horner'ın tüm gizlilik uyarılarına rağmen Avusturyalı danışman Helmut Marko, ertesi sabah herkesi hayrete düşüren bir tavır sergiledi.

Kitapta aktarılan bilgilere göre, antrenman seansı öncesinde Coulthard tuvalete gitti ve pisuarda Helmut Marko'nun hemen yanına geçti. İkili arasında geçen diyalog ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Helmut Marko gülümseyerek: "Duyduğuma göre Silverstone'da emekli oluyormuşsun."

David Coulthard şaşkınlıkla: "Bunu nereden biliyorsun?"

Helmut Marko: "Çünkü gelecek yıl yerine Vettel'i alıyoruz."

"TUVALETTE EMEKLİ EDİLDİM"

Aldığı haberin şokuyla sarsılan tecrübeli pilot, durumu doğrulamak için öfkeyle garaja koşarak Horner'ın yanına gitti. İskoç pilotun yüzündeki hayal kırıklığını hemen fark ettiğini belirten Horner, yaşananları şöyle anlattı:

"David oldukça moralsiz bir şekilde yanıma gelip 'Sanırım az önce bir tuvalette emekli edildim' dedi. Çok sinirlendim. David'in Red Bull'daki herkes tarafından saygı gördüğünü hissetmesini ve bu ayrılığın büyük bir hassasiyetle yönetilmesini istemiştim. Ancak Helmut, her zamanki gibi bir yıkım güllesi gibi gelip tüm hassas süreci paramparça etti."

Horner, tecrübeli sürücüye Formula 1'de duygusallığa çok az yer olduğunu hatırlatarak takımdaki bilgi birikimini korumak adına kendisine marka elçiliği teklifinde bulundu.