Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, hayatını Deren Ertaş ile birleştirdi. Formula 1'in yıllar sonra yeniden İstanbul'a gelmesinde rol oynayan Üçlertoprağı, cumartesi akşamı Madrid'de düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.
MADRID'DE ROMANTİK DÜĞÜN
Formula 1 dünyasının etkili isimleri arasında gösterilen ve uluslararası motor sporları çevrelerinde tanınan Eren Üçlertoprağı, uzun süredir aşk yaşadığı Deren Ertaş ile İspanya'nın başkenti Madrid'de evlendi. Üçlertoprağı'nın düğünü, spor dünyasındaki görevlerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmesini sağladı.