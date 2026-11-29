Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin oldu. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden İtalyan sürücü, Katar'da sezonun 10. galibiyetini elde etti. 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden koşulan yarışta Mercedes'in diğer pilotu George Russell ikinci, McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü oldu. RUSSELL LİDERLİĞİ PİTTE KAYBETTİ Yarışa pole pozisyonundan başlayan Russell, startta liderliğini korudu. 34. tura kadar ilk sırada yer alan Büyük Britanyalı pilot, aracında yaşadığı sorun nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve zaman kaybetti. Russell'ın pit stopunun ardından liderliği devralan Antonelli, kalan turlarda üstünlüğünü koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Formula 1'de sezon, Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

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