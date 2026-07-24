Yalnızca el yapımı tahta arabaların yarıştığı, eğlence ve aksiyonun bir araya geldiği etkinlik, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.

Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan Formulaz, tahta arabaları Tunca'nın yokuşlarında yeni pistiyle bu yıl 2 Ağustos Pazar günü buluşturacak. Red Bull sporcuları İsmail Can Yerinde, Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da etkinlikte yer alarak, Karadeniz'in atmosferine ortak olacak.

Etkinlikte, sadece el emeğiyle üretilmiş tahta arabalarla 1400 metrelik zorlu parkurda mücadele edilecek. Yarışmacılar keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve sürprizlerle dolu parkurda hızlı ve yaratıcı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için ter dökecek. Her bir tahta aracın sadece çivi veya vida ile monte edilebildiği, motor ya da dış destekle çalışan hiçbir mekanizmanın kullanılmasına izin verilmediği yarışta, hem ustalık hem de cesaret ön planda olacak.

2009'DAN BU YANA DÜZENLENİYOR

Karadeniz'de 1900'lü yılların başlarına kadar uzanan tahta araba geleneği, Tunca beldesinde yıllar boyunca çocuk oyunu olarak yaşatıldı. Etkinlik, 2009'da festival formatına kavuşarak yıllar içinde bölgesel ve ulusal ölçekte tanındı. Bugüne kadar 36 takımın mücadele ettiği ve yaklaşık 5 bin kişinin yerinde takip ettiği yarış, Karadeniz'in özgün ve eğlenceli geleneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun da geçmişte katılım sağladığı etkinlik, bugüne dek pek çok yerel yarışçının birden fazla kez zirveye çıktığı anlara sahne oldu.

Formulaz heyecanı, etkinlik öncesinde üniversitelere de taşındı. Çanakkale Onsekiz Mart, Kocaeli ve Çukurova üniversitelerinde gerçekleştirilen aktivasyonlarla öğrenciler tahta araba kültürüyle buluşurken, etkinliğe yönelik farkındalık ve katılım da artırıldı.

Özgün formatıyla her yıl binlerce izleyiciyi Tunca'nın yokuşlarına çeken etkinlik, yarışın yanı sıra kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı ve adetleri canlandırmayı amaçlıyor. Yarışlarda keçi yününden yapılan kıl çoraplar, kara lastikler ve start işareti olarak bölgede geleneksel olarak kullanılan, patlama sesi çıkaran, iple örgü yapılarak oluşturulmuş "xaşattule" yer alıyor.