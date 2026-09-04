GALATASARAY TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferinin ardından Sara Arfaoui de sarı-kırmızılı taraftarların yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Bodrum'dan gelen son paylaşımın ardından Galatasaray taraftarları Arfaoui'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni bıraktı. “Yenge” olarak hitap edilen Arfaoui, sosyal medyada bir kez daha taraftarların ilgisini topladı.