FORMUNA ÇABUK KAVUŞTU
Fransa doğumlu İtalyan asıllı model ve sunucu Sara Arfaoui, 2022 yılında Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan ile evlendi. Çiftin Kais ve Ella'nın ardından üçüncü çocukları Kian Leone, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi. Arfaoui, doğumdan kısa süre sonra Bodrum'da bir plajdan yaptığı paylaşımla eski formuna kavuştuğunu gözler önüne serdi.
BODRUM'DAN PAYLAŞTI
Üçüncü kez anne olan Sara Arfaoui, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Plajda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arfaoui'nin doğum sonrası görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekti.
Arfaoui'nin kısa sürede formuna kavuşması, paylaşımın yorum ve beğeni almasına neden oldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ
İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferinin ardından Sara Arfaoui de sarı-kırmızılı taraftarların yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.
Bodrum'dan gelen son paylaşımın ardından Galatasaray taraftarları Arfaoui'nin fotoğrafına çok sayıda beğeni bıraktı. “Yenge” olarak hitap edilen Arfaoui, sosyal medyada bir kez daha taraftarların ilgisini topladı.
İLKAY GÜNDOĞAN İLE 2022'DE EVLENDİ
Sara Arfaoui ve İlkay Gündoğan, 2022 yılında dünyaevine girdi. Çiftin Kais ve Ella isimli iki çocuğunun ardından Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları da geçtiğimiz nisan ayında dünyaya geldi.
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