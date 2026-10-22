Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta meydana geldi. Bir evin önünde bağlı bulunan at, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu yerden kaçtı. Sokakta başıboş dolaşan at, boş bir arsada bulunan foseptik çukuruna düştü. Hayvanın çukurdaki atıkların içine saplandığını gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. AFAD EKİPLERİ KURTARDI İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çukurda hareketsiz kalan at, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Bacağında yara oluştuğu belirtilen at, belediye personeli tarafından barınağa götürüldü.

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