Meksika'nın kuzeyindeki çorak toprakların ortasında, uydu görüntülerine yansıyan sıra dışı mavi lekeler ve yüksek kontrastlı beyaz yapılar bilim dünyasının dikkatini çekti. Coahuila eyaletinde yer alan Cuatro Ciénegas havzası; yüzlerce kaynak, gölet ve dünyada nadir bulunan alçı kumullarıyla çevrili bağımsız bir ekolojik sistem sunuyor.

NASA DÜNYA GÖZLEMEVİ UZAYDAN FARK EDİLEN O BÖLGEYİ NEDEN İNCELEME KAPSAMINA ALDI?

Etrafı doğal bariyer görevi gören dağ sıralarıyla çevrili bu jeolojik çöküntü, dış dünyadan izole yapısı sayesinde yeraltı sularının yüzeye çıktığı bağımsız bir hidrolojik ağ oluşturdu. Bu izolasyon, yerel halk tarafından "poza" olarak adlandırılan ve her biri kendine özgü kimyasal karakteristiğe sahip 200'den fazla havuz ve göletin doğmasını sağladı.

Minerallerin oranına ve mikroorganizmaların yoğunluğuna göre turkuaz, yeşil ve derin mavi tonlar alan bu sulak alanlar, sadece ekologların değil astrobiyologların da ilgisini çekiyor. Havzayı çevreleyen ve eski su kütlelerinin buharlaşmasıyla oluşan nadir jips mineralli beyaz kum tepeleri ise güneş ışığını yoğun şekilde yansıtarak bölgenin uzaydan bir mozaik gibi görünmesini sağlıyor.

3,5 MİLYAR YILLIK YAŞAM FORMLARI MARS HAKKINDA HANGİ İPUÇLARINI VERİYOR?

Havzanın en kritik bilimsel değeri, sularında aktif olarak büyümeye devam eden mikroskobik yaşam formları olan canlı stromatolit yapılarından geliyor. 3,5 milyar yıldan daha eski fosil kayıtlarıyla gezegenin en eski yaşam formları kabul edilen ve ilkel atmosferin oksijenle zenginleşmesini sağlayan bu yapılar, dünyanın diğer bölgelerinin aksine burada canlılığını koruyor.

Bölge sularında, bilinen çoğu yaşam akışı için zorunlu bir element olan fosfor seviyesinin neredeyse sıfır olması NASA araştırmacılarını bu noktaya çekiyor. Bu aşırı kısıtlı ve ekstrem kimyasal koşullarda hayatta kalmak için sıra dışı metabolik stratejiler geliştiren mikroorganizmalar, Mars gibi diğer gezegenlerdeki olası biyolojik aktivitelerin sınırlarını anlamak için doğrudan bir model sunuyor.

EKSTREM KOŞULLARA SAHİP BU EKOSİSTEMİ TEHDİT EDEN İNSAN FAKTÖRLERİ NELER?

Söz konusu sert kimyasal yapıya ve fosfor kıtlığına rağmen Cuatro Ciénegas, dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamayan endemik balıklara, mikroskobik kabuklulara ve özel bakterilere ev sahipliği yapıyor. Bu biyolojik izolasyon, havzayı evrim, adaptasyon ve genetik çeşitlilik üzerine yapılan küresel araştırmalar için doğal bir laboratuvara dönüştürüyor.

Ancak yasal koruma altında olmasına rağmen bölge, tarımsal faaliyetler ve yerel tüketim amacıyla yer altı su kaynaklarının aşırı çekilmesi yüzünden ciddi bir kuruma riski taşıyor. Araştırma ekipleri, hassas yeraltı su akış dengesinde yaşanacak en ufak bir sapmanın hem benzersiz biyoçeşitliliği hem de astrobiyoloji alanındaki evrensel bilimsel çalışmaları kalıcı olarak yok edebileceği uyarısında bulunuyor.