Fotoğraf sanatçııs ve mimar Murat Germen, dün akşam 19.30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındı. Germen'in “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

T24’e konuşan eşi Sema Germen, henüz gerekçeyi öğrenemediklerini ve Çağlayan Adliyesi’nde beklediklerini ifade etti.

Eşi Murat Germen için “Sürekli bilgi ve belge toplayan biriydi” diyen Sema Germen, “O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Genelde çevreyle ilgili, kent suçlarıyla ilgili çok çalışma yapıyorduk beraber. Sadece tahmin yürütüyorum” diye konuştu.

Sema Germen şu ifadeleri kullandı:

"Terörle ilgili bir birimde ve savcı ile görüşme olacakmış. Dosya numarasını aldım ama şu anda hiçbir şey belli değil daha. Sadece halkı kin ve nefrete yönlendirme suçu koymuşlar. Tek bir dosyası var."