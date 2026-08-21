Antarktika'nın dondurucu ve karanlık sularını keşfetmek üzere yolculuğa çıkan ABD Donanması’na ait araştırma gemisi Eltanin, 1964 yılında tarihinin en büyük gizemlerinden birine imza attı. Şili’deki Cape Horn’un yüzlerce mil güneyinde, zifiri karanlık okyanus tabanından çekilen siyah-beyaz bir fotoğraf, bilim insanlarını ve komplo teorisyenlerini yıllarca peşinden koşturdu. Görselde; merkezden simetrik olarak yayılan 12 kolu ve uçlarındaki küreleriyle adeta insan eliyle yapılmış bir uzaylı antenini andıran sıra dışı bir nesne duruyordu.

BİLİM İNSANLARI BİLE GİZEMLİ NESNEYİ ÇÖZEMEDİ

Güneş ışığının asla ulaşmadığı metrelerce derinlikte bitki yaşamının imkansız oluşu, şüpheleri daha da artırdı. Keşif ekibinde yer alan kıdemli deniz biyoloğu Thomas Hopkins, o dönem yaptığı açıklamada yapının kusursuz geometrisine dikkat çekerek yetkilileri şaşkına çevirdi. Kolları tam 90 derecelik açılarla duran bu nesnenin bir mercan olamayacak kadar muntazam olduğunu belirten uzmanlar, insanoğlunun henüz ulaşamadığı o derinliklerde bu yapının nasıl var olduğunu açıklayamadı.

UZAYLILARIN GÖZETLEME CİHAZI İDDİASI

Görüntünün basına sızmasıyla birlikte komplo teorisyenleri harekete geçti. "Eltanin Anteni" adı verilen yapının, dünya dışı varlıklar tarafından gezegenimizi izlemek amacıyla yerleştirilmiş bir gözetleme cihazı ya da gizli bir örgütün okyanus tabanındaki iletişim istasyonu olduğu iddia edildi. Dönemin yayın organlarında yer alan haberlerde, insanlığın bilmediği bir gücün gezegeni gözlemlediği fikri büyük bir huzursuzluk ve merak dalgası yarattı.

GERÇEK BİR ASIR ÖNCESİNE DANIŞILARAK ÇÖZÜLDÜ

Yıllarca uzaylı teknolojisi ya da gizli askeri operasyon sanılan bu nesnenin sırrı, deniz biyolojisi arşivlerinin taranmasıyla çözüldü. Söz konusu yapının bir teknoloji harikası değil, bilimsel adı Chondrocladia concrescens olan etçil bir "ping pong ağacı süngeri" olduğu anlaşıldı. İlk kez 19. yüzyılın sonlarında İsviçreli-Amerikalı deniz biyoloğu Alexander Agassiz tarafından çizilerek tanımlanan bu canlının, çamurlu deniz tabanına kök salarak kusursuz bir simetriyle uzayan dalları sayesinde avlandığı ortaya çıktı. Doğanın insan zekasını geride bırakan bu şaşırtıcı tasarımı, bilim tarihine en büyük yanlış anlamalardan biri olarak geçti.