Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 41'incisi düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları'nda skandal bir gelişme yaşandı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, yarışmada fotoğrafçı Fatih Yılmaz'ın "Niğde, 2025. Bir kertenkele bir yaprağın üzerinde avına doğru yaklaşmakta" notuyla sunduğu fotoğraf, Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinde üçüncülük elde etti.

Ancak dernekten yapılan açıklamaya göre, fotoğrafa gelen bir şikayet sonrası inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucunda söz konusu karede yer alan "kertenkele"nin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFÇI YARIŞMALARDAN MEN EDİLDİ

Açıklamada fotoğrafçının da durumu kabul ettiği ve dernek yönetiminin ödülü iptal ederek Fatih Yılmaz'ın yarışmalardan süresiz olarak men edildiği bildirildi.