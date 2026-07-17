ABD'nin Seattle kentinde son zamanlarda sıklıkla görülen, kimsenin ne olduğunu bilemediği bir canlı şehir sakinleri arasında merak uyandırdı.

İlk bakışta dünya dışı bir varlığı andıran; gri kürkü, kısacık vücudu, upuzun bacakları ve faremsi suratıyla gizemli bir yaratık izlenimi veren küçük canavara şehir sakinler, "Jimothy" ismini taktı.

İnternette hızla yayılan Jimothy, arka bahçelerde ve balkonlarda görüntülenerek sosyal medyada viral haline geldi.

Herkes küçük yaratığın ne olduğunu anlamaya çalışırken, asıl cevap veterinerlerden geldi.

NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jimothy'nin Seattle sokaklarındaki ve evlerin bahçelerindeki hareketleri, kent sakinleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Canlının popülaritesi o kadar arttı ki sosyal medyada videolarının, karşılaşma anlarının ve çizimlerinin paylaşıldığı özel bir topluluk sayfası açıldı.

Veteriner ise sonunda Jimothy'nin ne olduğunu net bir şekilde açıkladı. Buna göre garip canlı, aslında sadece kısa omurga sendromu olan bir rakun.

Jimothy doğada serbestçe yaşamını sürdürdüğü için kendisine henüz resmi bir tıbbi teşhis konulamadı.

Ancak uzmanlar, canlının normal bir rakundan çok daha kısa bir omurgaya sahip olduğunu tahmin ediyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, tıbbi uzman Marcie Logsdon, Jimothy'nin günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmesinin Jimothy'nin geleceği adına olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

Logsdon, "Bu yaşa kadar gelebilmiş olması, durumla başa çıkabildiğini ve uyum sağladığını gösteriyor. Onun bu kadar dirençli olması beni şaşırttı ve açıkçası ilham verdi" değerlendirmesinde bulundu.

'GÖRÜNCE DİKKATLİ DAVRANIN'

Instagram'da bir kullanıcı, evliliklerinin 13. yıl dönümünde Jimothy ile karşılaşmalarını "Kısa omurga sendromlu Jimothy'nin varlığıyla onurlandırıldık" notuyla paylaştı.

Kent sakinlerinden 33 yaşındaki Kiana Hall da partneriyle akşam yürüyüşü yaparken karşılaştığı canlının görüntüsü karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Ne gördüğüm konusunda çok kafam karıştı. Daha önce hiç böyle bir hayvan görmemiştim. Umarım özgürce ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Rakunların kentlere ve banliyölere uyum sağlama konusunda son derece başarılı canlılar olduğunu vurgulayan Marcie Logsdon, kent sakinlerine Jimothy'ye müdahale etmemelerini tavsiye etti.

Hayvanın kendi haline bırakılması gerektiğini belirten uzman, bu süreçteki saygılı paylaşımın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililer, Jimothy'nin yalnız bırakıldığı sürece çoğunlukla zararsız olduğunu, ancak yanına yaklaşıp onu sevmeye çalışmanın kesinlikle yanlış bir fikir olacağını ifade ederek vatandaşları uyardı.