Dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz’e gitmek isteyen tatilciler nedeniyle kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

Tatilini Fethiye’de geçirmeyi tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, özellikle Kumburnu ve Belcekız plajlarına ulaşmakta güçlük yaşadı. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek plajlara yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Bölgede jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için önlem alırken, yoğunluğun gün boyu devam ettiği gözlendi.

Öte yandan, her bayram döneminde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bölgede yapılan alternatif yol çalışmaları da sürüyor.

BODRUM SAHİLİ DE DOLDU TAŞTI

Benzer görüntüler Bıdorum'da da görüldü. Bodrum'da sahiller insan trafiği yaşandı. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, bayram coşkusu deniz keyfiyle birleşti.

İlçe merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinin yanı sıra Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Göltürkbükü, Gündoğan ve Turgutreis plajlarında yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler keyifli vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da kumsallarda ve şezlonglarda güneşlendi. Çocuklar deniz kıyısında kumla oyunlar oynadı.

Ayrıca yerli ve yabancı turistler çarşıda alışveriş yapıp, tarihi noktaları da ziyaret etti. İlçedeki yoğunluğun bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.