Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sedat Peker'le birlikte çekilen fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı. Fotoğrafın ÖZTÜRKLER internet sitesinin tanıtım resepsiyonunda çekildiğini belirten Üşümezsoy, bu tanıtım nedeniyle Peker'in tebrik edilmesi gerektiğini savundu.

Üşümezsoy, "Fotoğraf Sedat Peker'in ÖZTÜRKLER internet sitesinin tanıtımını yaptığı resepsiyonda çekildi." dedi. Söz konusu etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde ise "Sedat Peker tebrik edilmelidir. ÖZTÜRKLER sitesinin tanıtımını kimsenin Türk adını anmadığı bir dönemde yaptı." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMALARIMIZ DAHA ÇOK TURANCI SOSYALİZM ÜZERİNEYDİ"

Peker'le geçmişten gelen tanışıklığını anlatan Üşümezsoy, "Sedat Peker'in antrenman ve vücut çalışması yaptığı yerde bütün herkesin hocasıydım." diye konuştu.

Görüşmelerinin spor yaptıkları dönemle sınırlı kalmadığını belirten Üşümezsoy, "Sedat Peker'le sonraki dönemlerde de birçok kez konuştuk. Konuşmalarımız daha çok Turancı sosyalizm üzerineydi." dedi.

LAÇİN'İN PROGRAMINDA DA ANLATMIŞTI

Üşümezsoy, daha önce Berna Laçin'in programında da Peker'e antrenman yaptırdığını söylemişti. Laçin'in "Peki sizi tehdit eden oluyor mu?" sorusuna, "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu. Bir zamanlar Sedat Peker'in hocasıydım. Ona antrenman yaptırdım." yanıtını vermişti.

Laçin ise bu sözlere "Bir sonraki soruyu sormasam mı acaba?" diyerek karşılık vermişti.