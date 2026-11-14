Barış YALINKILINÇ / Furkan ERDEM

Ankara’nın en eski ve merkezi semtlerinden Ulucanlar’da, Kızılay aşevinin önünde uzayıp giden kuyruk, geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aralarında emeklilerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş, evlerinden getirdikleri boş kaplarla sıcak yemek alabilmek için sıraya giriyor.

Kimi dağıtıma yetişebilmek için acele etti, kimi bastonuna dayanarak merdivenleri güçlükle çıktı. Yemek dağıtımı başlamadan önce aşevinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Günün menüsünde mercimek çorbası, bulgur pilavı ve yeşil fasulye vardı. SÖZCÜ TV’ye emekli maaşıyla geçinemediğini anlatan bir vatandaş, yaşadığı ekonomik zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

‘GEÇİNEMİYORUM’

“Ekonomi zayıf. Emekli oldum ama aldığım para en düşük para. Ev kirası var, şu var, bu var. Mecbur buraya geliyorum. Durumum iyi olsa buraya gelip dikilmem, yemek almaya da çalışmam.” Vatandaşların yanlarında getirdiği kaplar tek tek doldurulurken, sırada bekleyen bir vatandaş, “16 bin 200 lirayla geçinemiyorum. Yemek alıyorum. Bunlar olmasa ne yaparım ben?” sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Aşevinin önündeki kalabalığa dikkat çeken bir başka vatandaş ise “Burayı görüyorsun işte, milleti görüyorsun. İki kap yemek almak için buraya geliyorlar. Kısacası mesele ne biliyor musun? Şu milleti gördün mü, mesele bitti” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı var, ev tutamıyor otelde kalıyor

Aşevinde sıraya girenlerden biri de emekli Mahmut Topçu’ydu. 50’li yaşlarını geride bırakan Topçu, ailesinin dağılmasının ardından kendisine yeni bir düzen kuramadığını anlattı. Ev kiralayıp eşya alacak maddi gücü bulunmadığı için otelde yaşadığını belirten Topçu, günlük yemek masraflarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Topçu, durumunu “Ben otelde kalıyorum. Maaşım var ama inanın bir yemek 300 lira. Günde üç kez yesem bin lira yemek parası. Yani mecbur kaldım. Bu durumda yoksulum yani” sözleriyle anlattı.





