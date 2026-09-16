Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, 2 Eylül’de Aydın’daki fidan dikimi sırasında incir fidesini saksısı ile toprağa dikmeye çalışmasına ilişkin görüntüler, ‘Bakan’ın tarım bilgisi bu kadar’ yorumlarına neden olmuştu. Gündem olan görüntüler sonrası Bakan’ın protokol ekibinde görevli Süleyman Kaplan’ın görevine son verildiği öne sürüldü. Bu kararda, fidan dikim etkinliğinde gerekli hazırlıkların kontrol edilmemesi, saksısından çıkarılmamış fidanın Bakan’a verilmesinin engellenememesinin etkili olduğu iddia edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.