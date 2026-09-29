Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Yonca Evcimik, 63 yaşına girdi. Uzun yıllardır müzik sahnesinde aktif olan ünlü şarkıcı, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, fit görüntüsüyle de gündeme geliyor.

Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafları, formda ve enerjik görünümünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, ilerleyen yaşına rağmen enerjisini koruduğunu gösterdi.

90'LARIN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

Yonca Evcimik, özellikle 90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran isimlerden biri oldu. 1991 yılında çıkardığı "Abone" albümüyle büyük ilgi gören şarkıcı, dansçı ve oyuncu kimliğiyle de geniş bir hayran kitlesi edindi. "Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle de hafızalarda yer edinen Evcimik, aradan geçen yıllara rağmen sahnelerden uzak durmuyor.

Aktif yaşam tarzı ve enerjik duruşuyla adından söz ettirmeye devam eden ünlü isim, 63 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çekiyor.