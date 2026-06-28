Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki veda töreninin ardından gerçekleştirilen cenaze törenine katılan İlyas Salman, yakın dostu İnanır'a son görevini yerine getirdi. Salman'ın tabutun başında yaşadığı duygu dolu anlar törene damga vurdu.

İLYAS SALMAN'IN VEDASI DUYGULANDIRDI

Cenaze töreninde Kadir İnanır'ın tabutunun başına gelen İlyas Salman, tabutun üzerinde yer alan fotoğrafı öperek veda etti. Duygularına hakim olamayan usta oyuncu, gözyaşlarına boğuldu. Salman'ın vedası, törende bulunanlar tarafından da hüzünle izlendi.

İZDİHAM YAŞANDI

Kadir İnanır için düzenlenen cenaze törenine sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı. Yoğun katılım nedeniyle cami avlusunda zaman zaman izdiham yaşandı.

Bazı vatandaşların tören sırasında cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışması dikkat çekerken, güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol altına alabilmek için sık sık uyarılarda bulundu. Görevlilerin, "Lütfen yapmayın, hava çok sıcak" diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Yoğunluğa rağmen tören, güvenlik ekiplerinin yönlendirmeleri eşliğinde sürdürüldü.