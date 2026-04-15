Ünlü oyuncu Wilma Elles'in, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla başı derde girdi. Kısa sürede büyüyen kriz sonrasında Elles mobilya firmasıyla davalık oldu.

KATALOG DIŞI KULLANILDI

Günaydın'dan Armağan Yıldız'ın haberine göre; Elles ile taraflar arasında yapılan anlaşma, çekilen fotoğrafların yalnızca belirli kataloglarda ve sınırlı kullanım kapsamında yer almasını içeriyordu. Ancak firma bu sınırın dışına çıkarak görselleri mağaza ve farklı alanlarda kullanmaya devam etti.





600 BİN TL'LİK DAVA

Bu gelişmenin ardından oyuncu, izinsiz kullanım nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek 600 bin TL’lik tazminat davası açtı. Dosya İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Davalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi.



Mahkemenin davayı kabul etmesiyle süreç yeni bir aşamaya geçti. Önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada çıkacak karar merak ediliyor.