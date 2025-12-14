Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyonun ardından iktidar içindeki kavga iddiaları gündeme gelmişti.

İktidar medyasında Mehmet Akif Ersoy’a yönelik iddiaları içeren haberlerin sayısının bir hayli fazla olduğu görülürken; Sabah yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabında Mehmet Akif Ersoy’un da yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'SUSURLUK OLMAYA ADAY'

“Vay. Kimler kimlerle beraber? Habertürk’teki uyuşturucu operasyonuna bu ‘derin’ fotoğraf damga vuracak. Gizli tanık ifşa etmiş. Duyduğuma göre; Ela Rümeysa Cebeci’nin telefon kayıtları da ekonomi, spor, siyaset, magazin dünyasında deprem yaratacak. Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday.”

İktidar medyası işaret ettiği fotoğrafta siyasi isimlere dikkat çekerken; 19 kişinin olduğu fotoğrafta Rezan Epözdemir, Mehmet Akif Ersoy’un yanında yer alıyor.

MHP’den isimlerin de yer aldığı karede MHP’li avukat ve 2024 seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı Serkan Toper de fotoğrafta yer alıyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN KARDEŞİ DE FOTOĞRAFTA

İktidar medyasının dikkat çektiği fotoğrafta dikkat çekici isimlerden biri de eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım.

İlhami Yıldırım, 2015 yılında İstanbul Çekmeköy’de silahlı saldırıya uğramış ve şoförü vurularak yaralanmıştı. Sosyal medya hesabında daha önce Mehmet Akif Ersoy ile paylaşımları bulunan Yıldırım'ın Ersoy’un tutuklanmasından sonra bu paylaşımları sildiği ortaya çıktı.

"ART NİYETLİ YAKLAŞIM"

BirGün yazarı, gazeteci Timur Soykan'a konuşan İlhami Yıldırım, fotoğrafın 4 yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü partisinde bir balıkçıda çekildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden İlhami Yıldırım, “Ben doğum gününe geç gitmiştim. Mehmet Akif Ersoy arkadaşımdır. Şimdi ‘Onu tanımıyorum’ diyecek halim yok. Ben Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğrafı ‘Susurluk gibi’ sunmak art niyettir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşündürüyor. Ama fotoğraftaki herkesi suçlu gibi sunmak hiç doğru değil” diye konuştu.